विराट कोहली ने शेयर की यह तस्वीर, कहा- इसमें मुझे पहचानो

नई दिल्ली।

महेंद्र सिंह धोनी द्वारा वनडे और टी20 टीमों की कप्तानी से इस्तीफा देने के बाद क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी संभाल रहे विराट कोहली ने गुरुवार को फैंस के साथ पुरानी याद शेयर की है। कोहली ने अपने प्रशंसकों के लिए ट्विटर पर एक फोटो शेयर की और उसके साथ उन्होंने एक प्रश्न भी छोड़ा है।

कोहली अपने फॉलोवर्स से उस फोटो में खुद को पहचानने के लिए कहा है। विराट ने जो तस्वीर पोस्ट की है उसमें लाल टी-शर्ट और हॉफ पैंट पहने कुछ युवा खिलाड़ी एक कमरे में जमीन वर बैठे हुए हैं और उन्हें हाथ में माइक पकड़े कोई कुछ समझा रहा है।

Good old days

Spot me in the picture #Throwback pic.twitter.com/1ge18EReDT