अनुष्का के साथ अपनी सगाई की खबरों पर विराट कोहली ने तोड़ी चुप्पी

बहुत दिनों से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की सगाई की खबरों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा था। इन्हीं खबरों के बीच बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अंबानी परिवार के उत्तराखंड पहुंचने के बाद क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की सगाई की अटकलें और तेज हो गई । विराट कोहली और अनुष्का 24 दिसंबर से ऋषिकेश के आनंदा होटल में ठहरे हुए हैं। खबर थीं कि न्यू इयर पार्टी में ये दोनों सगाई करने वाले हैं।

ये खबरें सिर्फ खबरें ही थी क्योंकि विराट और अनुष्का ने इन खबरों पर चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन इन खबरों ने तूल पकड़ना बंद नहीं किया।

(2/2)Since news channels cant resist selling false rumours & keeping you confused, we are just ending the confusion :)

इन सभी खबरों को अफवाह बताते हुए विराट कोहली ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर के कहा, कि मीडिया बहुत दिनों से गलत और झूठी खबरें बताकर आपको कन्फ्यूज कर रही हैं, और हम ये कन्फ्यूजन खत्म कर देते हैं।

" we aren't getting engaged & if we were going to,we wouldn't hide it. Simple... (1/2)