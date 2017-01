VIDEO: विराट कोहली के अर्द्धशतक के बाद का वीडियो आया सामने

जयपुर।

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे कोलकाता के ईडन गार्ड्न्स में खेला जा रहा है। टॉस हारने के बाद इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए हमान टीम ने 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 321 रन बनाए। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही।

भारत का पहला विकेट विले ने रहाणे को बोल्ड करके लिया। रहाणे टीम में मात्र एक रन ही जोड़ सके। रहाणे के बाद केएल राहुल भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। उन्हें बटलर ने आउट किया।

राहुल मजह 11 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद कोहली और युवराज ने पारी को संभाला। दोनों ने टीम का स्कोर 100 रन से पार किया। तभी कोहली 55 रन बनाकर आउट हो गए।

Another day, another venue, another 50 for captain @imVkohli #TeamIndia #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/nR9zFdFOgA