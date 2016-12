ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने दोहराया धोनी का अद्भुत रन आउट

नई दिल्ली

टीम इंडिया के वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैंस उनके बल्लेबाजी और वीकेट किपिंग के कायल हैं। धोनी अपनी बैटिंग स्टाइल हो या फिर विकेटकिपिंग हर मामले में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है।

इसी क्रम में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ट्विटर पर #DoItLikeDhoniChallenge नाम का एक कैंपेन चलाया है। इस चैलेंज में न्यूजीलैंड के खिलाफ धोनी ने रॉस टेलर ने जिस तरह से ब्लाइंड रन आउट किया था ठीक उसी तरह से रन आउट करके दिखाना है।

धोनी द्वारा किया गया यह अद्भुत कारनामा देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। खुद टेलर भी अपने आउट होने पर यकीन नहीं कर रहे थे।

WOW. Just a casual look-away run out from @ahealy77 there... #WBBL02 pic.twitter.com/HmReAvOZoT