देखें VIDEO: टीम इंडिया के क्रिकेटर मैच से पहले ऐसे करते हैं अभ्यास, कभी देखा है आपने

पुणे।

भारतीय टीम को पहले टेस्ट मैच में अॉस्ट्रेलिया से करारी हार मिली है। ये हार टीम के खिलाड़ियों के साथ ही फैंस का दिल तोड़ने के लिए काफी है। इसी वजह से सभी को लग रहा है कि अगले मैच में कहीं ऐसा ना हो जाए।

भारत के महान खिलाड़ी रहे सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि एक मैच की हार से हमने अभी सीरीज नहीं हारी है। हमारे पास अभी मौके हैं और हम पलटवार करेंगे।

अगले मैच को लेकर भारतीय टीम के खिलाड़ी भी अब सचेत हो गए हैं। वे हार हाल में मैच को जीतना चाहेंगे। इसी के लिए वे कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। हम आपको ऐसा ही एक वीड़ियो दिखा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ी कड़ा अभ्यास कर रहे हैं।

Shout of "Kohli" from a kid in the crowd and the captain obliges #TeamIndia #INDvAUS pic.twitter.com/myXCpBGLca