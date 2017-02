देखें VIDEO: बुमराह की तरह यॉर्कर फेंकती है ये महिला खिलाड़ी, भारत के साथ की गजब गेंदबाजी

जयपुर।

आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर मुकाबले में मंगलवार को फाइनल में साउथ अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में हराने वाली भारतीय महिला टीम ने कमाल किया है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 245 रनों का लक्ष्य रखा था जिसे भारत ने अंतिम गेंद पर हासिल कर लिया।

हम आपको अफ्रीकी खिलाड़ी की वो 2 गेंद दिखा रहे हैं जो कमाल की हैं। दोनों गेंदों को देखकर आपको भारत के जसप्रीत बुमराह की याद आजाएगी।

भारत जीत में ओपनर मोना (59) और तीसरे नंबर की बल्लेबाज दीप्ति (71) की भी अहम भूमिका रही जिन्होंने दूसरे विकेट के लिए 124 रन की बेशकीमती साझेदारी की। मोना ने टूर्नामेंट का अपना तीसरा अर्धशतक जमाया और 82 गेंदों की पारी में सात चौके और एक छक्का लगाया। मोना के करियर का यह तीसरा अर्धशतक भी था।

A great sight for any fast bowler! WATCH two perfect yorkers from the #WWC17 Qualifier Final pic.twitter.com/P2eRLTHJiD