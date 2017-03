PSL: पीटरसन समेत तीन इंग्लिश खिलाडिय़ों ने लाहौर में खेलने से किया इनकार

लाहौर।

आईपीएल में 12 करोड़ की कीमत पाने वाले टाइमल मिल्स, केविन पीटरसन, ल्यूक राइट और नाथन मैकुलम जैसे कई दिग्गज खिलाडिय़ों ने 5 मार्च को लाहौर में खेले जाने वाले पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) टी-20 टूर्नामेंट फाइनल में खेलने से इंकार कर दिया है।

पीटरसन, राइट, मिल्स तथा पूर्व कीवी ऑफ स्पिनर नाथन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएसएल की टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के इन खिलाडिय़ों ने कहा कि वे लाहौर का दौरा नहीं करेंगे। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाल रिली रोसो ने फिलहाल इस बारे में स्थिति साफ नहीं की है।

I'm sorry as I know how much it means to you all and hopefully in the future the safety will not be in doubt to come play there. 2/3