देखें VIDEO: भारतीय महिला खिलाड़ी ने अन्तिम 2 गेंदों पर इस तरह से बनाए 8 रन

जयपुर।

आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर मुकाबले में मंगलवार को फाइनल में साउथ अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में हराने वाली भारतीय महिला टीम ने कमाल किया है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 245 रनों का लक्ष्य रखा था जिसे भारत ने अंतिम गेंद पर हासिल कर लिया।

हरमनप्रीत का पांचवीं गेंद पर मारा गया छक्का लंबे समय तक याद किया जायेगा। भारतीय टीम 44 वें ओवर तक चार विकेट पर 209 रन बनाकर आसान जीत की तरफ अग्रसर थी लेकिन इसके बाद भारत ने 28 रन के अंतराल में पांच विकेट गंवा दिए लेकिन हरमनप्रीत ने पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का अपराजेय क्रम टूटने नहीं दिया और देश को खिताब दिलाकर ही दम लिया।

The #WWC17 Qualifier Final went down to the final 6 balls. Drama right to the end! pic.twitter.com/eIpYdDbyFk