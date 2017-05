एक करिश्माई बॉल ने बदल दिया क्रिकेट का इतिहास, जानकर आप भी हो जायेंगे हैरान

नई दिल्ली।

ऑस्ट्रेलिया में खेले गए एक क्रिकेट मैच के दौरान एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जहां बेल्स गिरे बिना ही खिलाड़ी को आउट घोषित किया। दरअसल, इस क्रिकेट मैच में जब गेंदबाज ने बल्लेबाज को बोल्ड किया, तो इस दृश्य को देखकर अंपायर भी हैरान हो गये।

इस दृश्य को देखकर अंपायर हुए हैरान...

कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जो पहली बार घटित होती है। ऐसा ही वाकया इस मैच में हुआ, जैसे ही गेंदबाज ने बल्लेबाज को बॉल फेंकी तो गेंदबाज की फेकी गई गेंद मिडिल स्टंप पर जा लगी। इस दृश्य को देखकर अंपायर भी हैरान हो गए की फेकी गई गेंद से मिडिल स्टंप तो उखड कर दूर जा गिरा लेकिन बाकि दोनों स्टंप के सहारे गिल्ली टिकी रही।

अंपायर ने लिया ये निर्णय...

बल्लेबाज तभी आउट माना जाता है, जब गिल्ली नीचे गिरें। गिल्ली गिरे बिना ही खिलाड़ी को अब अंपायर आउट कैसे दें, आखिर वह अपना निर्णय क्या सुनाए। हालांकि काफी सोच-विचार कर अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दिया।

Just because the bails had moved, it doesn't necessarily mean it's out.https://t.co/liz7Y3Ho3I