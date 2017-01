IND V/S ENG: भारत ने टॉस जीतकर लिया गेंदबाज़ी का लिया फैसला, शिखर धवन की जगह रहाणे को मौका

कोलकाता।

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वन-डे मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला लिया है। ईडन गार्डन्स में हुए इस मैच में भारत एक बदलाव के साथ मैदान पर उत्तरी है। टीम में शिखर धवन के स्थान पर अजिंक्य रहाणे को मौका दिया गया है।

