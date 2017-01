VIDEO: मैच हारा पर सीरीज जीता भारत, देखें ट्रॉफी लेते समय कोहली का चेहरा

जयपुर।

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे कोलकाता के ईडन गार्ड्न्स में खेला गया। भारत अंतिम 4 गेंद पर 6 रन नहीं बना पाया और मैच को 5 रन से गंवा दिया।

इस हार के बावजूद भारत ने सीरीज को 2-1 से जीत ली है। टॉस हारने के बाद इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए हमान टीम ने 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 321 रन बनाए थे।

जब भारत के कप्तान कोहली सीरीज जीत की ट्रॉफी अपने हाथों में ले रहे थे तो उस समय उनके चेहरे पर खुशी के भाव दिख रहे थे। आप खुद देखें

#TeamIndia seal the series 2-1 and not surprisingly smiles galore at the Eden Gardens #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/G6CZ2IsZRk