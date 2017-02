जीत के बाद टीम इंडिया ने ऐसे की मस्ती, युवराज ने केक में गाड़ा चहल का चेहरा

बेंगलूरु।

भारत ने इंग्लैंड से तीन मैचों की टी-20 सीरीज 2-1 से जीत ली है। बेंगलूरु में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 202 रन का लक्ष्य दिया था, मगर मेहमान टीम 10 विकेट खोकर 16.3 ओवर में 127 रन बना पाई। इस मैच के हीरो रहे भारत के स्पिन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल। उन्होंने इस मैच में चार ओवर में 25 रन देकर इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को आउट किया।

चहल अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में एक पारी में 6 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। वहीं, श्रीलंकाई गेंदबाज अंजता मेंडिस के बाद चहल दूसरे गेंदबाज हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में एक पारी में 6 विकेट लिए हैं। उन्हें अंतिम मुकाबले में शानदार गेंदबजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, वहीं, सीरीज में आठ विकेट चटकाने के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया।

मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में सीरीज जीत के साथ ही टीम इंडिया के खिलाडिय़ों ने यजुवेंद्र चहल की सफलता का भी जश्न मनाया। यजुवेंद्र चहल ने कप्तान विराट कोहली, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या और टीम के अन्य साथियों की मौजूदगी में केक काटा।

The boy got the cake on his face well done yuzi @yuzi_chahal @YUVSTRONG12 @imVkohli @msdhoni @mandeeps12 pic.twitter.com/a5bBd7h8LY