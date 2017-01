VIDEO: मैदान पर गावस्कर के लिए दर्शकों ने बजाई ताली, देखें

जयपुर।

कोलकाता के ऐतिहासिक स्टेडियम ‘ईडेन गार्डन्स’ में पूर्व भारतीय कप्तान और बंगाल के सबसे बड़े क्रिकेट आइकन सौरव गांगुली के नाम पर स्टैंड बनेगा।

आपको बता दें कि इंग्लैंड के दिए 322 रनों के विशाल लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम तीसरे और आखिरी वनडे मैच में संकट में नजर आ रही है। कोहली, युवी, धोनी समेत सारे धुरंधर पैवेलियन लौट चुके हैं।

इस मैच में सुनील गावस्कर वीडियो में कुछ ऐसा करते दिख रहे हैं जिसे देख दर्शक ताली बजाने लग गए। आप भी देखें--

And, it is time for the action to unfold here at the Eden Gardens #TeamIndia #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/RajA4QuE9s