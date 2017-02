देखें VIDEO: पहले छूटा कैच फिर लगाई डाइव, आगे जो हुआ वो...

जयपुर।

दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की महिलाओं के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच में दोनों टीमों ने जोरदार खेल दिखाया। पर सबसे ज्यादा चर्चा एक कैच को लेकर हुई।

अफ्रीकी खिलाड़ी खाका( khaka) की तरफ एक कैच उछला। उन्होंने उसे आसानी से लपकने की कोशिश कि पर वह छूट गया। तभी उन्होंने डाइव लगाई और कैच को ले लिया।

WATCH! Luckily for South Africa Women, Khaka manged to hold onto this difficult juggling catch! #WWC17 pic.twitter.com/wsWhseYILe