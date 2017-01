इस क्रिकेटर ने किया एक ओवर में दो हैट्रिक लेने का कारनामा, 6 गेंद में लिए 6 विकेट

नई दिल्ली।

क्रिकेट के इतिहास में कई रिकॉर्ड बनते भी हैं तो टूटते भी हैं। मगर एक ऐसा भी रिकॉर्ड बना हैं, जिसे तोडऩे के लिए हर खिलाड़ी का सपना होगा। एक युवा गेंदबाज ने छह गेंदों पर छह विकेट लेकर इतिहास रच दिया। यह कारनाम ऑस्ट्रेलियाई डोमेस्टिक टूनामेंट में गोल्डन पॉइंट क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी एलेड कैरी कर दिया हैं।

29 वर्षीय एलेड ने एक ओवर में छह विकेट लेकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। इसके साथ ही वे एक ओवर में दो हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। सबसे खास बात है कि कैरी अपने खाते के 8 ओवर तक एक भी विकेट नहीं ले सके थे। इसके बाद 9वें ओवर की हर गेंद पर विकेट लेकर उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया।

केरी ने अपनी पहली और दूसरी गेंद पर विरोधी बल्लेबाज को स्लिप और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद तीसरा विकेट उन्हें एलबीडब्ल्यू के तौर पर मिला। इसके बाद अगले तीन बल्लेबाजों को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया।

उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत गोल्डन पॉइंट क्रिकेट क्लब, ऑस्ट्रेलिया ने ईस्ट बल्लारट के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बल्लारट टीम सिर्फ 40 रन ही बना सकी।

A quadruple hat trick to Aled Carey today for Golden Point CC. 6 wickets in the perfect over! @BallaratCA @sportcourier @gilly381 pic.twitter.com/G8TEY6C68F