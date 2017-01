पाकिस्तानी टीम को जीत की बधाई देकर फंसे ये मंत्री जी, अब इस तरह उड़ रहा है मज़ाक

इस्लामाबाद।

पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ के दूसरे वनडे मैच में 6 विकेट से मात दी थी। पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में ये मौका 12 साल बाद आया था जब पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर वनडे मैच में मात दी हो।

खुशी के इस मौके पर पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर शेख राशिद अहमद ने भी अपनी टीम को ट्विटर पर बधाई संदेश दिया और अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन, शेख राशिद अहमद का ये किया गया बधाई ट्वीट अब उनके लिए मुसीबत बन गया है।

शेख राशिद अहमद अपनी टीम के लिए बधाई संदेश में लिखना चाहते थे,’वेल प्लेड ग्रीन शर्ट्स’। पर वो शर्ट्स की स्पेलिंग गलत लिख बैठे। उन्होंने शर्ट्स (Shirts) की जगह शिट्स (Shits) लिख दिया। बस फिर क्या था, लोगों ने उनका मजा लेना शुरू कर दिया।

बाद में जब शेख राशिद अहमद को इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी ट्वीट को डिलीट कर दिया और एक नया ट्वीट किया। लेकिन, तब तक काफी देर हो चुकी थी और एक ट्विटर यूजर ने उनकी पहली ट्वीट का स्क्रीन शॉट ले लिया था।

.@ShkhRasheed sir, a true leader has the confidence to stand by his words. pic.twitter.com/YNlRRyfUg3