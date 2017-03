ICC चेयरमेन शशांक मनोहर ने अचानक से दिया इस्तीफा, निजी कारणों से हटे प्रमुख पद से

मुम्बई।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) के चेयरमेन शशांक मनोहर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके अचानक से इस्तीफा दे देने से अब क्रिकेट की इस सबसे बड़ी संस्था का प्रमुख पद खाली हो गया है।

Shashank Manohar steps down from the post of ICC chairperson due to personal reasons. pic.twitter.com/g8oauOVjBH