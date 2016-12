समित गोहेल ने तोड़ा 117 साल पुराना रिकॉर्ड, गुजरात रणजी टीम को मिला ये बड़ा सौगात

जयपुर।

गुजरात रणजी टीम के ओपनर समित गोहेल ने मंगलवार को तीहरा शतक लगा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। गौरतलब हो कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के अंतिम मैच में टीम इंडिया की ओर से करुण नायर अभी कुछ दिनों पहले ही ट्रिपल सेंचुरी 303 रन लगाकर इतिहास रचा था। यह उपल्बधि इसलिए मायने रखती है क्योंकि भारत की ओर से ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले महज दूसरे बल्लेबाज हैं। इससे पहले वीरेन्द्र सहवाग ने साल 2008 और 2004 में 309 रन बनाकर 'मुल्तान के सुल्तान' बन गए थे।

WORLD RECORD!

Samit Gohel's 359* is the highest indv score by an opening bat while carrying his bat thro' the inns in first-class cricket!