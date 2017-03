मैं तो मेडल ले आई पर हरियाणा सरकार कब पूरा करेगी अपना वादा: साक्षी मलिक

नई दिल्ली।

रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक ने पदक जीतने के बाद इनाम की राशि अब तक न मिलने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है।

24 वर्षीय साक्षी गत वर्ष रियो ओलंपिक में 58 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग में देश के लिए कांस्य पदक जीती थी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने उन्हें 2.5 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि देने की घोषणा की थी। लेकिन अब साक्षी का कहना है कि उन्हें अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है।

साक्षी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि मैंने पदक का अपना वादा पूरा किया, हरियाणा सरकार अपना वादा कब पूरा करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साक्षी को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की ब्रांड एंबेस्डर बनाये जाने की घोषणा की थी।

Announcements made by Haryana Government after my OLYMPIC MEDAL win were for MEDIA ONLY ?.(2/2)@cmohry @anilvijminister @VijayGoelBJP