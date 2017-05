प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सचिन तेंदुलकर, फिल्म के लिए ग्रहण की शुभकामनाएं

नई दिल्ली

दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अपनी आगामी फिल्म 'सचिन : ए बिलियन डॉलर ड्रीम्स' के लिए शुभकामनाएं लीं। तेंदुलकर ने शुक्रवार को ट्विटर पर इस मुलाकात की एक फोटो साझा की। इसमें दोनों को हाथ मिलाते देखा जा रहा है।

तेंदुलकर ने इस फोटो के साथ साझा किए संदेश में लिखा, अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी को 'सचिन : ए बिलियन डॉलर ड्रीम्स' फिल्म के बारे में बताया और उनकी शुभकामनाएं लीं। जेम्स एस्र्किन द्वारा निर्देशित फिल्म 'सचिन : ए बिलियन डॉलर ड्रीम्स' में सचिन के एक बालक से क्रिकेट का भगवान बनने के सफर को दर्शाया गया है।

फिल्म 'सचिन : ए बिलियन ड्रीम्स' केरल और छत्तीसगढ़ में कर-मुक्त घोषित कर दी गई है। फिल्म निर्माताओं की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस संबंध में निर्णय संबंधित राज्यों के मंत्रिमंडल ने लिया। 200 नॉटआउट बैनर तले फिल्म फिल्म निर्माण करने वाले रवि भगचंदका ने कहा कि हमें खुशी है कि केरल और छत्तीसगढ़ के राज्यों में 'सचिन : ए बिलियन ड्रीम्स' कर मुक्त कर दी गई है।

Had a very good meeting with @sachin_rt. His life journey & accomplishments make every Indian proud & inspire 1.25 billion people. pic.twitter.com/qqUYB3qEez