सचिन ने टोका तो सहवाग बोले- मैं हमेशा जल्दी में रहता हूं, पढ़ें मजेदार ट्विटर संवाद

नई दिल्ली।

चुटीले ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वहीं, सहवाग के साथ-साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी सोशल मीडिया की सुर्खियों बने हुए हैं।

हाल ही में दोनों दिग्गजों ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है। पहले सहवाग ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की। उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, 'दिल्ली में गॉड जी के दर्शन'।

सहवाग द्वारा शेयर की गई तस्वीर के थोड़ी देर बाद सचिन तेंदुलकर ने रिट्वीट किया और एक कैप्शन लिखा। उन्होंने लिखा- अरे वीरू, थोड़ी देर रुक जाता तो ये फोटो इस्तेमाल कर लेता। तुमसे मिलने में हमेशा ही खुशी मिलती है।

Arre @virendersehwag , thodi der ruk jata to yeh photo use karleta :-) always a joy to meet you! pic.twitter.com/HdXxXDnsM9

इसके बाद सहवाग ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने लिखा-हाहाहा हमेशा से ही जल्दी में रहा हूं गॉडजी। जो भी आपसे मिलता है खुश हो जाता है। आपको बता दें कि हाल ही में तेंदुलकर सहवाग के स्कूल भी गए थे।

Hahaha ! Hamesha se hi jaldi me raha hoon God ji :)

Pleasure is always of the one who gets to meet you @sachin_rt . https://t.co/wPZcvFdvTg