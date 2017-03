यूपी विधानसभा चुनाव 2017: मोहम्मद कैफ को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जवाब

नई दिल्ली।

वीरेंद्र सहवाग की तरह क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी इस समय ट्विटर पर छाए हुए हैं। ट्वीट के जरिए लोगों का दिल जीतने के साथ-साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाये, यह कैफ अच्छी तरह जानते हैं। हाल ही में शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में BJP को बड़ी जीत के बाद भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने पीएम को जीत की बधाई दी। मोहम्मद कैफ पहले खिलाड़ी और कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने पीएम को बधाई दी। 36 साल का यह खिलाड़ी 2014 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में फूलपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था।

अपने ट्वीट में कैफ ने लिखा-

Congratulations @BJP4India and @narendramodi ji for a spectacular victory in UP and Uttarakhand. UP victory is massive.#ElectionResults