करोड़ों की गाड़ी छोड़ 13 साल बाद ट्रेन से क्रिकेट खेलने निकले 'कैप्टन कूल'

नई दिल्ली।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स’ के कप्तानी से हटाये जाने के बाद अब विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड टीम का नेतृत्व करते हुए दिखेंगे। पिछले कुछ सीजन से धोनी झारखंड टीम की कप्तानी नहीं कर रहे थे, बल्कि टीम के साथ मेंटर की भूमिका में जुड़े हुए थे।

झारखंड ने टूर्नमेंट के लिए एक मजबूत टीम का सेलेक्शन किया है, जिसमें धोनी के साथ ही वरुण एरोन, ईशान किशन, शाहबाज नदीम, विराट सिंह, सौरभ तिवारी और इशांक जग्गी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बुधवार की सुबह माही अपनी टीम के साथ कोलकाता पहुंचे। 25 फ़रवरी को शुरू होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड का पहला मुकाबला कर्नाटक से होगा।

धोनी ने 13 साल बाद की ट्रेन से सफर

करोडों के लग्ज़री कारों के मालिक और बाइक के शौकीन माही ने एक बार फिर अपने पुराने हमसफ़र भारतीय रेल को चुना और 13 साल बाद ट्रेन का सफर कर विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से खेलने के लिए रांची पहुंचे। खबरों की मानें तो 13 साल बाद ट्रेन में चढ़े धोनी हटिया-हावड़ा एक्सप्रेस के ए-वन एसी बोगी में रांची स्टेशन पहुंचे।

Our Captain Cool captured on way to kolkata pic.twitter.com/VLbKqSWcIG