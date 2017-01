सचिन तेंदुलकर ने किया धोनी के फैसले का स्वागत, बोले- यह समय माही की सफलता का जश्न मनाने का

नई दिल्ली।

टी-20 और वन डे क्रिकेट की कप्तानी से अलविदा कहने के बाद जहां धोनी के फैंस को सदमा पहुंचा है, वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने उनके इस फैसले का स्वागत किया है।

सचिन ने सोशल मीडिया पर कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को उनकी शानदार कप्तानी कॅरियर के लिए शुभकामनाएं दी और साथ ही दिग्गज क्रिकेटर ने लिखा कि ये दिन उनके सफल कॅरियर का जश्न मनाने और फैसले का सम्मान करने का है। तेंदुलकर ने लिखा मैंने उन्हें आक्रामक खिलाड़ी से सटीक एवं निर्णायक कप्तान के रूप में उभरते देखा है।

सम्मान के संदेशों का तांता

देश के सबसे सफल कप्तान धोनी ने कल भारत के सीमित ओवरों के कप्तान का पद छोड़कर सबको चौंका दिया। इस खबर के बाद क्रिकेट प्रेमियों में मानो एक सनसनी सी फैल गई।

सोशल साइट पर धोनी के इस फैसल पर उनके सम्मान में दिग्गज क्रिकेटरों के अलावा अनेक क्रिकेट प्रेमियों ने उनकी प्रशंसा की है। मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, हर्षा भोगले, रविन्द्र जडेजा सहित अनेक दिग्गजों ने धोनी के कप्तानी योगदान को अविस्मरणीय बताया है।

विराट को मिल सकती है तीनों प्रारूपों की कप्तानी

बीसीसीआई ने कल शाम को जारी बयान में कहा कि धोनी इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे और टी-20 शृंखला में विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। चयनकर्ता 6 जनवरी को मुंबई में इस सीरीज के लिए टीम चुनेंगे। माना जा रहा है कि टेस्ट कप्तान विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट की कमान सौंपी जा सकती है।

धोनी ने 199 वनडे में कप्तानी की है जिसमें भारत में 110 मैच जीते हैं और 74 हारे हैं। धोनी ने 72 टी-20 मैचों में भी भारत की कमान संभाली है। इनमें से 41 में टीम को जीत मिली और 28 में हार का स्वाद चखना पड़ा। कैप्टन धोनी के नेतृत्व में ही भारत ने दो विश्व कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती।

Sign of a true leader is to know when to pass the baton!Thank u for the entertainment skipper u r an #Inspiration @msdhoni #livinglegend pic.twitter.com/H51ChX3yhc