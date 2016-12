पत्नी की ड्रेस पर कमेंट करने वालों को मोहम्मद शमी ने दिया करारा जवाब, कैफ ने भी दिया साथ

नर्इ दिल्ली।

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने फेसबुक पर पत्नी के साथ एक फोटो क्या पोस्ट की कुछ लोगों ने उनकी पत्नी की ड्रेस पर आपत्ति जताते हुए जमकर भद्दे कमेंट किए। एेसे लोगों को शमी ने करारा जवाब दिया है। वहीं टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ का भी उन्हें समर्थन मिला है।



ये कहा शमी ने ...

वहीं शमी ने भी एेसे लोगों केा आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि 'ये दोनों मेरी जिंदगी आैर (पत्नी आैर बच्ची) लाइफ पार्टनर हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं। हमें अपने अंदर देखना चाहिए। हम कितने अच्छे हैं। '

ये कहा कैफ ने ...

कैफ ने शमी के समर्थन में एेसे लोगों को ट्विटर पर आड़े हाथ लिया है। कैफ ने लिखा है कि ये शर्मनाक है। मेरा समर्थन पूरी तरह से शमी के साथ है। देश में इससे भी ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। उम्मीद करता हूं कि लोग समझदारी दिखाएंगे।

The comments are really really Shameful.

Support Mohammed Shami fully.

There are much bigger issues in this country. Hope sense prevails. pic.twitter.com/dRJO5WfOgU