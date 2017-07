सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद अब मोहम्मद कैफ ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली।

अपने बेटे के साथ शतरंज खेलने को लेकर निशाने पर आए क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अपने आलोचकों पर पलटवार करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है। कैफ ने शतरंज खेलते हुए अपने बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की थी। इस पर कुछ लोनों ने नाराजगी जाहिर की थीं।

कैफ ने ट्विटर पर लिखा, 'क्या, ठेकेदार जी से पूछिए, सांस लेना हराम है या नहीं। कमाल है यार।' कैफ के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उनके समर्थन में कई मैसेज भेजें और उन्हें इस ट्वीट के लिए बधाई भी दी।

What ?

Thekeedar ji se poochiye, is breathing haraam or not. Kamaal hai yaar. https://t.co/RTOV15hxEc