वेस्टइंडीज का यह क्रिकेटर पाकिस्तानी सेना में होना चाहता है शामिल

नई दिल्ली।

वेस्टइंडीज के क्रिकेटर मर्लोन सैमुअल्स ने पाकिस्तान सेना को ज्वाइन करने की इच्छा जताई है। सैमुअल्स पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) का फाइनल मैच देखने के लिए लाहौर गए थे। सैमुल्स पीएसएल में पेशावर जाल्मी की तरफ से खेलते है। लाहौर में हुए इस फाइनल को जीतकर उनकी टीम ने ही इस टूर्नमेंट का खिताब अपने नाम कर लिया था।

इसके बाद सैमुअल्स का एक वीडियो शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर खासा सुर्खियों में है। सैमुअल्स ने इस वीडियो में पाकिस्तान सेना की सुरक्षा इंतजामों को लेकर जमकर तारीफ की। इससे खुश होकर उन्होंने खुद पाकिस्तानी सेना को ज्वाइन करने की इच्छा जताई।

सैमुअल्स ने इस वीडियो में कहा कि मैं दिल से पाकिस्तानी हूं और इसलिए मैं यहां पीएसएल फाइनल खेलने के लिए हामी भरने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने कहा कि पाक सेना प्रमुख को संबोधित करते हुए कहा कि जनरल मैं आपको सलाम करता हूं। मुझे पाकिस्तान आने में कोई परहेज नहीं है अगर मेरे कंधों पर पाकिस्तानी सेना का यह मेटालिक बेज लगए जाए। मैं पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बनना चाहता हूं।

@MarlonSamuels7 Salute from the Whole Nation for such a marvellous words. You are the campions of the hearts.Special message to the Army 1/2 pic.twitter.com/8ppPIqG9ml