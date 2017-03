कुमार संगकारा ने लपका हैरान कर देने वाला कैच, आप भी देखें वीडियो

कराची।

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पुणे टेस्ट में मैच में रिद्धमान साहा ने शानदार कैच लपका लिया था, जिसे देख खिलाड़ी और दर्शक हैरान रहे गए थे। इस कैच के बाद फैंस ने उन्हें सुपरमैन कहने लगे। लेकिन एक मैच के दौरान शानदार कैच देखने को मिला है जिसे देखकर सब हैरान है।

दरअसल, पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी कुमार संगकारा ने गजब का कैच लपका है। संगकारा का कैच देख खिलाड़ी भी हैरान हो गए। मैच के तीसरे ओवर में संगकारा ने अपने बाई ओर जबरदस्त छलांक लगाते हुए इस्लामाबाद के ओपनर इ्वेन स्थिम का शानदार कैच लिया। अगर संगकारा यह कैच छोड़ देते तो चौका भी हो सकता था। इस शानदार कैच के बाद इस्लामाबाद की टीम मात्र 82 रन पर आलआउट हो गई।

VIDEO: संगकारा ने किया बल्लेबाज के साथ ये मजाक, सब हंसने लगे

बता दें कि पीएसएल में संगकारा कराची किंग्स की ओर से खेल रहे हैं। उनकी टीम दूसरे क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 44 रन से हराकर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रखी हैं।

संगकारा-जयवर्धने की कंपनी के कांसर्ट में महिलाएं हुई निर्वस्त्र, दोनों ने मांगी माफी

Catch of the tournament by @KumarSanga2

For live stream visit https://t.co/8jvWnAYa8t#HBLPSL #AbKhelJamayGa #IUvKK #HBLPSL2017 pic.twitter.com/56fhwJ8gYY