देखें VIDEO: जाधव जब आउट होकर ड्रेसिंग रूम में गए तो सभी खिलाड़ियों ने उनको...

जयपुर।

इंग्लैंड ने भारत को सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे मैच में कोलकाता के ईडन गार्ड्न्स में 5 रन से हरा दिया है। भारत अंतिम 4 गेंद पर 6 रन नहीं बना पाया और मैच को 5 रन से गंवा दिया। इस पार के बावजूद भारत ने सीरीज को 2-1 से जीत ली है।

केदार जाधव ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी की। पर वे टीम को जीत नहीं दिला सके। जब वे आउट होकर ड्रेसिंग रूम में गए तो सभी खिलाड़ियों ने उनकी ताकत की दाद दी।

आप भी वीडियो देख ले कि उस समय किस किस खिलाड़ी ने कैसे क्या किया--

How close was that! @JadhavKedar almost gets #TeamIndia over the line, gets a standing ovation from the dressing room #INDvENG pic.twitter.com/oVonPotPD9