रोती हुई बॉल गर्ल को इस टेनिस स्टार ने दिया सहारा, सामने आए लेटर

मेलबर्न

पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के दौरान ली गई एक फोटो टेनिस वर्ल्ड में सुर्खियों में बनी हुई है। इस तस्वीर में फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी विल्फ्रेड सोंगा एक बॉल गर्ल के साथ दिख रहे हैं, जो रो रही है।

दरअसल, दूसरा राउंड खेल रहे सोंगा का अचानक ध्यान उस बॉल गर्ल की ओर गया, जो गेंद लगने से चोटिल हो गई थी और दर्द से कराह रही थी। सोंगा ने उसका दर्द देखा नहीं गया और उन्होंने बीच में ही अपना खेल रोक दिया। वे बॉल गर्ल के पास गए और उसे अपनी बाहों का सहारा देकर उसे कोर्ट से बाहर ले गए।

Thank you very much for your letter Giuliana !!! #Remember #AustOpen2016 pic.twitter.com/0dBNXGUFxP