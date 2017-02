देखें VIDEO: भारतीय महिला खिलाड़ी की ये गेंद आपको शेन वार्न की याद दिला देगी

जयपुर।

हरफनमौला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर की विषम परिस्थितियों में खेली गई धैर्यवान पारी की बदौलत भारतीय महिला टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को एक विकेट से शिकस्त दे दी। इस मैच में राजेश्वरी गायकवाड़ ने एक ऐसी गेंद डाली जो आपको महान स्पिनर शेन वार्न की याद दिला देगी। आप भी देखें ये वीडियो-

श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए इस मैच में कार्यवाहक कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आखिरी दो गेंदों पर छक्का और फिर दो रन लेकर भारत को दक्षिण अफ्रीका पर एक विकेट से रोमांचक जीत दिलायी। मैच में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 244 रन बनाये।

What a delivery! WATCH Shabnim Ismail get bowled by a beautiful delivery from Rajeshwari Gayakwad at the #WWC17 Qualifier Final pic.twitter.com/olND02RPUg