इरफान पठान को बेटे का नाम दाऊद-याकूब न रखने की मिली सलाह, तो पठान ने इस तरह किया मुंह बंद.....

नई दिल्ली।

बॉलीवुड के जाने माने कलाकार सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे का नाम तैमूर रखे जाने पर सोशल मीडिया पर जिस तरह से बहस छिड़ी थी उसे लोग अभी भूले नहीं होंगे कि अब इसके बाद सोशल मीडिया पर एक और नवजात के जन्म को लेकर लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में टीम इंडिया की ओर से खेल चुके इरफान पठान एक बेटे के पिता बने हैं।

पिता बनने की खुशी में पठान ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। जिसके बाद सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे का नाम पर हुए विवाद को दोहराते हुए एक फैन ने इरफान को बेटे का नाम दाऊद या याकूब नहीं रखने की सलाह दे दी। गौरतलब हो कि इस साल फरवरी महीने में हैदराबाद की रहने वाली सफा बेग के साथ निकाह हुआ था। जिसके बाद इस दम्पति को बेटा हुआ है।

This name is close to our hearts n family....The name is IMRAN:) #Imrankhanpathan @iamyusufpathan pic.twitter.com/MbgKQMozDe