पिता बने क्रिकेटर इरफान पठान, वाइफ ने दिया बेटे को जन्म

वडोदरा।

क्रिकेटर इरफान पठान पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी सफा बेग ने इरफान के गृहनगर गुजरात के वडोदरा में ओल्ड पादरा रोड के एक निजी अस्पताल में सोमवार रात बेटे को जन्म दिया। 33 वर्षीय इरफान ने सफा (अब 23 वर्ष की) के साथ फरवरी 2014 में जेद्दा में निकाह रचाया था।

पिता बनने की खुशी में किए अपने ट्वीट में इरफान ने लिखा है कि इस अहसास को बयां करना मुश्किल है। इसमे एक बेहतरीन कशिश है। मुझे बेटा हुआ है।

अपने करियर के शीर्ष के दौरान इरफान को एक बेहतरीन ऑलराउंंडर माना जाता था। वह 2007 में टी-20 विश्वकप के पहले संस्करण के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के हीरो और मैन ऑफ द मैच थे।

Is ehsas ko Bayaan karna Mushkil hai...is me Ek behtareen si Kashish hay, blessed with a baby boy