IPL में बोली नहीं लगने से जुबां पर आया इरफान का दर्द, शेयर किया ये संदेश

नई दिल्ली।

वडोदरा के एक छोटे से मुसलमान परिवार में जन्मा वो खिलाड़ी जिसने जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क़दम रखा तो उसे टीम इंडिया में बतौर ऑल-राउंडर दिग्गज कपिल देव का विकल्प माना जाने लगा। उसने स्विंग की रफ्तार और बल्ले की धमक से टीम में एक नया जोश भर दिया। जब वो अपने बायें हाथ में गेंद लेकर दौड़ लगाता था तो बल्लेबाजों की धड़कनें बढ़ जाती थीं, लेकिन वक़्त की बेवफाई देखिये जनाब आज उस खिलाड़ी को आईपीएल के सीज़न 10 में हुई नीलामी में एक भी खरीदार नहीं मिल सका।

जी हां हम बात कर रहे हैं कभी भारतीय तेज गेंदबाज़ी की धुरी माने जाने वाले हरफनमौला क्रिकेटर इरफ़ान पठान की। यह पहली बार होगा कि इरफान आईपीएल में किसी भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। पिछले साल वो राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स की तरफ से खेलते नजर आए थे।

इरफ़ान का इज़हार-ए-ग़म

आईपीएल के सीज़न 10 में कोई ख़रीदार न मिलने से आहत इरफ़ान पठान ने सोशल मीडिया पर एक दर्द भरा खत अपने समर्थकों के नाम लिखा है। इरफ़ान लिखते हैं, "2010 में मेरी पीठ में 5 फ्रैक्चर हुए थे मेरे फिजियो ने मुझे कहा कि मैं अब शायद दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। उन्होंने मुझे क्रिकेट छोड़ देने की सलाह दी थी तब मैंने उनसे कहा था कि मैं कोई भी दर्द झेल सकता हूं, मगर अपने देश के लिए यह शानदार खेल छोड़ने का दर्द कदापि सहन नहीं कर सकता।"

आपको बताते चलें कि आईपीएल 2017 की नीलामी में इरफ़ान की बेस प्राइस 50 लाख थी मगर पीछे कुछ समय से इंजर्ड रहने और भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होने की वजह से किसी फ्रेंचाइज़ी टीम ने उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। आईपीएल के इस सीजन की लिए नीलाम न होने पर पठान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो हार नहीं मानेंगे और प्रशंसकों की दुआओं और सपोर्ट से हर बाधा को पार करेंगे और दोबारा भारतीय टीम में वापस आने की लिए संघर्ष करेंगे।

To all my fans pic.twitter.com/jQaMbjPNTe