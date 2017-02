IPL 2017: अफगान खिलाड़ी नबी ने रचा इतिहास, चार करोड़ में बिके राशिद खान भी

बेंगलुरु।

इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) के 10वें संस्करण की नीलामी में अफगानिस्तान के लेग ब्रेक स्पिनर राशिद खान और ऑलराउंडर मोहम्मद नबी अच्छी कीमत पाकर ट्वंटी 20 टूर्नामेंट का हिस्सा बन गए हैं। राशिद और नबी को गत चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है।

18 वर्षीय युवा राशिद को चार करोड़ रुपए की भारी भरकम और चौंकाने वाली कीमत मिली जबकि उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। राशिद ने अब तक 18 वनडे में 286 रन और 31 विकेट लिए हैं। उन्होंने 21 ट्वंटी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 63 रन बनाने के साथ साथ 31 विकेट भी झटके हैं।

हैदाराबाद ने राशिद के अलावा अफगानिस्तान के ही बल्लेबाज और आफ ब्रेक गेंदबाज मोहम्मद नबी को उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए देकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया। 32 वर्षीय नबी ने अब तक 72 वनडे में 1724 रन बनाने के अलावा 73 विकेट भी लिए हैं। उन्होंने अब तक 52 ट्वंटी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिसमें 704 रन बनाने के अलावा 56 विकेट भी झटके हैं। आईपीएल के 10वें संस्करण में की नीलामी में इस बार पहली बार अफगानिस्तान के पांच खिलाड़ी उतरे जिनमें कप्तान असगर स्तानिकजई, मोहम्मद नबी, मोहम्मद शहजाद, राशिद खान और दौलत जादरान शामिल हैं।

नबी ने आईपीएल के लिए सनराइजर्स द्वारा खरीदे जाने पर कहा कि मैं इस समय खुद को सातवें आसमान पर महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा।

वैसे मैं इस बात के लिए ज्यादा खुश हूं कि हमारे युवा स्पिनर राशिद खान अरमान को भी सनराइजर्स ने खरीदा है। राशिद के आईपीएल से जुडऩे की मुझे ज्यादा खुशी है। मैं इस बात पर गर्व महसूस कर रहा हूं कि मुझे आईपीएल के लिए चुने जाने वाला अपने देश का पहला खिलाड़ी बनने का मौका मिला।

Feeling on top of the world being selected for Team @SunRisers @IPL auction. Tnx for your love & support. pic.twitter.com/O1ROW8BSpY