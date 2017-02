IPL नीलामी LIVE: कैप्टन मॉर्गन से 7 गुना ज़्यादा कीमत में बिके ऑल-राउंडर बेन स्टोक्स, रहे सबसे महंगे

बेंगलूरु।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी पुणे सुपरजाएंटस ने लीग के 10वें संस्करण की नीलामी में इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को 14.5 करोड़ रुपये में खरीदा। स्टोक्स, वनडे और टी-20 कप्तान इयोन मोर्गन और ऑलराउंडर क्रिस वोक्स का आधार मूल्य दो करोड़ रुपये था। लेकिन स्टोक्स ने नीलामी में मोर्गन को ही पीछे छोड़ दिया।

मोर्गन को जहां उनकी बेस प्राइस दो करोड़ रुपये में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने खरीदा वहीं ऑलरांडर स्टोक्स को पुणे की टीम ने मोर्गन से सात गुना अधिक कीमत देकर 14.5 करोड़ रुपये में खरीद लिया।

25 वर्षीय स्टोक्स ने अब तक 21 अंतरराष्ट्रीय टी- 20 मैचों में 14.76 के औसत से 191 रन बनाने के अलावा 10 विकेट भी लिए हैं। 26 रन देकर तीन विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इंग्लैंड के ही तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स स्टोक्स के बाद नीलामी में अब तक दूसरे सबसे मंहगे खिलाड़ी हैं। उनका आधार मूल्य 50 लाख रूपये का था लेकिन रॉयल चेलैंजर्स बेंगलुरु की टीम ने मिल्स को 12 करोड़ रूपये में खरीदा है।

आईपीएल नीलामी में 357 खिलाड़ियों की बोली लगी। इन खिलाड़ियों की सूची में 62 बल्लेबाज, 117 गेंदबाज, 148 हरफनमौला खिलाड़ी और 30 विकेटकीपर शामिल हुए। इस नीलामी में 227 ऐसे नए खिलाड़ी हैं, जो शीर्ष स्तर पर पदार्पण का इंतजार कर रहे हैं। इसमें पांच खिलाड़ी अफगानिस्तान के हैं।

