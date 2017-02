देखें VIDEO: मोना ने छक्का लगाकर बनाया था अर्धशतक, इस तरह से मनाया जश्न

जयपुर।

भारत की जीत में ओपनर मोना (59) और तीसरे नंबर की बल्लेबाज दीप्ति (71) की भी अहम भूमिका रही जिन्होंने दूसरे विकेट के लिए 124 रन की बेशकीमती साझेदारी की। मोना ने टूर्नामेंट का अपना तीसरा अर्धशतक जमाया और 82 गेंदों की पारी में सात चौके और एक छक्का लगाया। मोना के करियर का यह तीसरा अर्धशतक भी था।

हरमनप्रीत का पांचवीं गेंद पर मारा गया छक्का लंबे समय तक याद किया जायेगा। भारतीय टीम 44 वें ओवर तक चार विकेट पर 209 रन बनाकर आसान जीत की तरफ अग्रसर थी लेकिन इसके बाद भारत ने 28 रन के अंतराल में पांच विकेट गंवा दिए लेकिन हरमनप्रीत ने पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का अपराजेय क्रम टूटने नहीं दिया और देश को खिताब दिलाकर ही दम लिया।

