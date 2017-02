देखें VIDEO: अंतिम 2 गेंदों पर 8 रन बनाकर हरमनप्रीत ने दिलाई जीत, इस तरह से मनाया जश्न

जयपुर।

हरमनप्रीत दबाव के क्षणों में गजब का संयम दिखाते हुये मैच विजयी पारी खेली। उनका पांचवीं गेंद पर मारा गया छक्का लंबे समय तक याद किया जायेगा। भारतीय टीम 44 वें ओवर तक चार विकेट पर 209 रन बनाकर आसान जीत की तरफ अग्रसर थी लेकिन इसके बाद भारत ने 28 रन के अंतराल में पांच विकेट गंवा दिए लेकिन हरमनप्रीत ने पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का अपराजेय क्रम टूटने नहीं दिया और देश को खिताब दिलाकर ही दम लिया।

भारत की जीत में ओपनर मोना (59) और तीसरे नंबर की बल्लेबाज दीप्ति (71) की भी अहम भूमिका रही जिन्होंने दूसरे विकेट के लिए 124 रन की बेशकीमती साझेदारी की। मोना ने टूर्नामेंट का अपना तीसरा अर्धशतक जमाया और 82 गेंदों की पारी में सात चौके और एक छक्का लगाया। मोना के करियर का यह तीसरा अर्धशतक भी था।

The feeling of winning the #WWC17 Qualifier! pic.twitter.com/s6zKfgMhQW