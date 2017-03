India vs Australia : भारतीय पारी 274 पर ऑलआउट, ऑस्ट्रेलिया को मिला 188 रनों का आसान लक्ष्य

बेंगलुरु।

यहां के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे चार टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे दिन मंगलवार को भारतीय पारी 274 रन पर ऑल आउट हो गई है। जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 188 रन बनाने होंगे। तो वहीं भारत की ओर से खेलते हुए चेतेश्वर पुजारा ने 92 रन औऱ अंजिक्य रहाणे ने 52 रन बनाए।

