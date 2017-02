IND V/S AUS: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज़ शुरू, आॅस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर लिया बल्लेबाज़ी का फैसला

पुणे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज़ की शुरुआत हो गई है। श्रृंखला का पहला मैच पुणे में शुरू हो गया है।

टेस्ट मैच के पहले दिन मेहमान टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाज़ी का फैसला लिया है।

