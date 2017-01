युवराज सिंह के शतक पर फिदा हुए फैंस, सोशल मीडिया पर आए ऐसे कमेंट्स

कटक।

भारत और इंग्लैंड के बीच कटक में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में युवराज सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। युवराज ने जहां 6 साल बाद शतक लगाते हुए 150 रन बनाए तो, धोनी ने कप्तानी छोडऩे के बाद अपनी पहला शतक जमाया।

युवराज का यह 14वां शतक और धोनी का 10वां शतक था। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 256 रन की साझेदारी की जो एकदिवसीय क्रिकेट में चौथे विकेट के लिये दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। तीन साल बाद भारतीय वनडे टीम में लौटे युवराज ने अपने पुराने चिर परिचित अंदाज में आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 127 गेंदों पर 150 रन में 21 चौके और तीन छक्के ठोके।

युवराज ने इसके साथ ही अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी बना दिया। युवराज का इससे पहले सर्वश्रेष्ठ स्कोर 139 रन था जो उन्होंने जनवरी 2004 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। इसके बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट्स करना शुरु कर दिया।

पढ़ें मजेदार ट्वीटस

After Bhagat Singh #YuvrajSingh is the second Punjabi who gave Britishers huge trouble. @YUVSTRONG12