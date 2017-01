हिंदुस्तान के इस स्टार टेनिस प्लेयर ने अचानक की संन्यास की घोषणा, साल के पहले दिन ऐलान कर सभी को चौंकाया

नई दिल्ली।

एक चौंका देने वाले फैसले के तहत भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन ने रविवार को अचानक ही प्रोफेशनल करियर को विराम देने की घोषणा कर दी। यह बेहद ही हतप्रभ कर देने वाला निर्णय है और इससे सोमदेव के प्रशंसकों को निराशा हुई होगी।

सोमदेव ने नए साल के पहले ही दिन ट्विटर पर यह घोषणा की कि वह अपने प्रोफेशनल करियर से संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने कहा, ' मैं साल की शुरुआत एक कड़े निर्णय के साथ कर रहा हूं और खेल से संन्यास ले रहा हूं। मैं अपने तमाम समर्थकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे अच्छे-बुरे दौर में हमेशा समर्थन दिया। '

Starting 2017 on a new note, retiring from pro tennis. Thanks to everyone for the love and support over the years. #newyearnewbeginnings