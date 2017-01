इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने विराट कोहली

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने सफलता के घोड़े पर सवार टेस्ट कप्तान विराट कोहली को भारत की वनडे और टी-20 टीमों का भी शुक्रवार को कप्तान नियुक्त कर दिया। आलराउंडर युवराज सिंह की एक बार फिर टीम इंडिया में वापसी हो गई।

देश के सबसे सफल कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के बुधवार को सीमित ओवरों की टीमों की कप्तानी छोडऩे के बाद अब विराट को आधिकारिक रूप से इन दोनों फार्मेट में भारतीय कप्तान बना दिया गया है। विराट वनडे और टी-20 टीमों के एकसाथ कप्तान के रूप में अपनी पहली जिम्मेदारी इंग्लैंड के खिलाफ 15 जनवरी से शुरु होने वाली दोनों सीरीज में संभालेंगे। विराट अब इस तरह खेल के तीनों प्रारूप में भारत के कप्तान बन गए हैं।

राष्ट्रीय चयनकर्ता प्रमुख एमएसके प्रसाद ने चयन समिति की बैठक के बाद दोनों टीमों की घोषणा की। दोनों टीमों में विकेटकीपर बल्लेबाज महेन्द्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। धोनी ने सीमित ओवरों की कप्तानी छोड़ते समय कहा था कि वह एक खिलाड़ी के तौर पर खेलते रहेंगे। प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि हमने एक सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी है जो हमें सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे सकती है।

युवराज की वापसी पर प्रसाद ने कहा कि इस आलराउंडर ने घरेलू सत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके इस प्रदर्शन की सराहना होनी चाहिए। वनडे और ट्वंटी-20 टीमों को चुनने के लिए बैठक में इस बात को लेकर विलंब हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट के दो जनवरी के आदेश के बाद प्रोटोकाल को लेकर असमंजस की स्थिति थी। इस आदेश के बाद बीसीसीआई के अधिकतर शीर्ष पदाधिकारी उसके पास नहीं थे। बैठक को दोपहर साढ़े 12 बजे शुरु होना था लेकिन यह सवा तीन बजे जाकर शुरु हो पाई।

तीन एक दिवसीय मैचों के लिए टीम इस प्रकार है

विराट कोहली (कप्तान), महेंद्र सिंह धोनी, लोकेश राहुल, शिखर धवन, मनीष पांडे, केदार जाधव, युवराज सिंह, अजिंक्य रहाणे, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, रविन्द्ता जडेजा, अमित मिश्रा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव

तीन टी-20 मैचों के लिए टीम इस प्रकार है

विराट कोहली (कप्तान), महेंद्र सिंह धोनी, लोकेश राहुल, मनदीप सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, रविन्द्र जडेजा, यजुवेंद्र चहल, मनीष पांडे, बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, आशीष नेहरा

