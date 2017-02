देखें VIDEO: इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज जीत के बाद का ये वीडियो आया सामने

जयपुर।

भारतीय टीम ने इंग्लैड को टी-20 सीरीज में 2-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने टेस्ट, वनडे और टी-20 सीरीज में जीत दर्ज की। अंतिम मैच में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी बेहद शानदार रही।

हम आपको वो पल दिखाने जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी के भाव दिख रहे हैं। यहां देखें वीडियो---

And it is a wrap! Test series 4-0, ODI and T20I series 2-1 #INDvENG #TeamIndia @Paytm pic.twitter.com/IX9u2vheCk