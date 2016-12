हरभजन सिंह ने कांग्रेस से जुडऩे की खबरों का खंडन किया

नई दिल्ली।

भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह ने उन सभी रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि वह पंजाब में कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे। हरभजन ने कहा कि उनका निकट भविष्य में राजनीति में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है।

I have no intentions of joining politics any time soon. Please stop spreading rumors.