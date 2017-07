WWC 2017: नेट प्रैक्टिस के दौरान हरमनप्रीत के कंधे में लगी चोट, फाइनल खेलना तय नहीं

लंदन।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला विश्व कप के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में जीत की हिरो रही स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर को चोट लगने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेट प्रैक्टिक्स दौरान हरमनप्रीत के दाहिने कंधे में चोट के कारण रविवार को उनके फाइनल मैच खेलने पर भी आशंका जताई जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, चोट लगने के बाद हरमनप्रीत काफी असहज महसूस कर रही थीं। तो वहीं उनके चोटिल कंधे पर बर्फ भी लगाई गई। उनके साथ मौजूद स्पोर्ट स्टाफ उनकी पूरी देखभाल में लगी हुई हैं। जबकि प्रैक्टिस के दौरान चोट लगने के बाद से फिर दोबारा हरमनप्रीत नेट पर बैटिंग के लिए नहीं आईं। इस दौरान टीम की कप्तान मिताली ने उम्मीद जाहिर की है कि वह लार्ड्स में खेले जाने वाले फाइनल से पहले फीट हो जाएंगी।

Injury worry for India. Harmanpreet Kaur hurt her right shoulder batting in the nets. Said she was fine but looked v uncomfortable. #WWC17 pic.twitter.com/irxAQXJRZz