भारत की हार पर वॉर्नर ने उड़ाया हरभजन का मजाक, अपनी बात में फंसे भज्जी

नई दिल्ली।

क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने से पहले ही एक बयान में कहा था कि दौरे पर कंगारुओं को 3-0 या 4-0 से हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उनकी यह भविष्यवाणी गलत हो गई। इस कंगारु टीम के खिलाड़ी डेविट वॉर्नर ने अनुठे अंदाज में हरभजन सिंह को जवाब दिया और उन पर चुटकी भी ली।

यह कहा था हरभजन ने

हरभजन सिंह कहा था कि यदि स्टीव स्मिथ के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम इस दौरे पर अच्छा क्रिकेट खेलती है तब उसे 3-0 से हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि आज तक भारत दौरे पर आने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीमों में से यह सबसे कमजोर टीम है। ऐसी भविष्यवाणी करने वाले हरभजन इकलौते क्रिकेटर नहीं थे, बल्कि कई अन्य क्रिकेट पंडितों ने यही अनुमान लगाया था।

Take a bow @stevesmith49 that's an outstanding inn on that pitch actually no pitch..where it looks difficult to play every ball..IndvsAus