देखें VIDEO: जब लोकेश राहुल ने लगाया अर्द्धशतक तो धोनी ने इस तरह से उनको...

जयपुर।

टॉस हारकर पहले खेलने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत एक बार फिर खराब रही। ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली और लोकेश राहुल ने तेज खेलने की कोशिश की। जब टीम का स्कोर 30 रन था तब कोहली आउट हो गए। वे 15 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्के की मदद से 21 रन बनाकर चलते बने।

दूसरी तरफ ओपनर बल्लेबाज लोकेश राहुल ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने 47 गेंदों पर 6 चौकों औऱ 2 छक्कों की मदद से 71 बनाए। उनके अलावा सभी बल्लेबाजों ने टीम को निराश किया।

लोकेश राहुल ने जब अर्द्धशतक लगाया तो धोनी ने इस तरह से उनको बधाई दी। देखें वीडियो-

Half century for @klrahul11 and it receives the applause of @msdhoni #TeamIndia #INDvENG pic.twitter.com/tyxeOovTBI