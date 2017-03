गुरमेहर पर की गई टिप्पणी पर सहवाग ने दी सफाई, जानें क्या बोले वीरू

नई दिल्ली।

पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के खिलाफ अभियान शुरू करने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर पर अपनी टिप्पणी को लेकर सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा गुरमेहर को निशाना बनाना नहीं था। उन्होंने साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी का भी समर्थन किया।

My tweet was an attempt to be facetious rather than one to bully anyone over their opinion. Agreement or disagreement wasn't even a factor.