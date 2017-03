IPL 10: पंजाब की कमान संभालेगा ऑस्ट्रेलिया का ये विस्फोटक बल्लेबाज़, क्या इस बार जिता पाएंगे खिताब?

नई दिल्ली।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब ने पांच अप्रैल से शुरु होने वाले लीग के 10वें सत्र के लिए आस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज ग्लैन मैक्सवेल को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। पंजाब की टीम ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

मैक्सवेल मुरली विजय की जगह लेंगे जिन्हें पिछले सत्र में टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सभी प्रारुपों में अब तक 338 मैच खेल चुके मैक्स्वेल इससेे पहले कभी किसी टीम के कप्तान नहीं बने थे। लेकिन आईपीएल में अब तक एक बार भी खिताब नहीं जीतने वाली पंजाब की टीम को मैक्सवेल से अब काफी उम्मीदें बढ़ गई है।

With fireworks in his batting, bowling & fielding it's time to unleash the Captain in him.



The King of our Pride this season - @Gmaxi_32! pic.twitter.com/HkAEYtft9w